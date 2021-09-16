Двоих жителей Удмуртии задержали за организацию десяти подпольных казино в Ижевске

Игровые автоматы установили в 10 нежилых помещениях. Фото: МВД по УР

В столице Удмуртии сотрудники регионального УФСБ совместно с сотрудниками полиции и следователями задержали ижевчанина и жителя Якшур-Бодьинского района. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, их подозревают в организации десяти подпольных казино.

«Установлено, что 39-летний житель Ижевска совместно с 37-летним жителем Якшур-Бодьинского района незаконно установили в 10 нежилых помещениях столицы республики игровые терминалы», - говорится в сообщении.

Обнаружено и изъято 16 терминалов. Фото: МВД по УР

На устройствах, подключенных к интернет-сети, были установлены азартные игры, благодаря которым подозреваемые систематически получали доход.

В рамках расследование правоохранители провели 8 обысков и изъяли 16 игровых терминалов. Мужчин поместили в СИЗО.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 171.2 УК РФ («Незаконная организация и проведение азартных игр, совершенное в составе группы лиц по предварительному сговору»). Подозреваемым грозит штраф в размере до 1 миллиона рублей или лишение свободы на строк до 4 лет.

Напомним, накануне стало известно о задержании двоих организаторов аналогичной преступной сети.

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