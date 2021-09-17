В трех районах Удмуртии открыли 4 новых ФАПа

На текущий момент в регионе действуют 578 ФАПов. Фото: архив КП

В трех районах Удмуртии открылись новые фельдшерско-акушерские пункты. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, начали работу ФАПы в селе Крымская слудка Кизнерского района, селе Люкшудья Якшур-Бодьинского района, в деревне Девятово и селе Октябрьском Сарапульского района.

«Каждый ФАП оснащен смотровым и процедурным кабинетом, кабинетом приема, стерилизационной, помещением хранения медицинских препаратов, зоной ожидания и санузлом для посетителей, а также всей необходимой мебелью и оборудованием – электрокардиографом, дефибриллятором, тонометром, пульсоксиметром и др.», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках инициированного Владимиром Путиным нацпроекта «Здравоохранение» в 2021 году в Удмуртии открыто уже 52 фельдшерско-акушерских пункта. В ближайшее время начнут работу еще 35 ФАПов.

На текущий момент в регионе действуют 578 таких пунктов.

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