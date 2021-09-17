Глава Удмуртии Александр Бречалов принял участие в голосовании на выборах в Госдуму

Глава региона голосовал на участке, расположенном в Доме Дружбы народов. Фото: пресс-служба главы и правительства УР

Сегодня, 17 сентября, глава Удмуртии Александр Бречалов вместе с супругой проголосовали на выборах в Государственную думу России. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, для голосования они выбрали избирательный участок, расположенный в Доме Дружбы народов.

«От того, кто будет представлять интересы жителей региона в Государственной Думе зависит и развитие региона, и реализация национальных проектов, которые инициировал президент Владимир Владимирович Путин», - подчеркнул Бречалов.

Фото: пресс-служба главы и правительства УР

Напомним, в Удмуртии открылось порядка 1,2 тыс. избирательных участков. Помимо выборов в Госдуму, в 25 районах Удмуртии выбирают депутатов МО. Проголосовать можно с 08:00 до 20:00 по местному времени.

На выборах присутствуют почти 3 тыс. наблюдателей. На 485 избирательных участках и во всех 34 территориальных избирательных комиссиях на протяжении всех трех дней голосования (17, 18 и 19 сентября) будет вестись видеонаблюдение, на остальных участках работает видеофиксация.

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