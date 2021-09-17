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Общество17 сентября 2021 13:06

В начале следующей недели в Удмуртии ожидаются ночные заморозки

На характер погоды повлияет гребень антициклона
Дмитрий Коренев
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Фото: Константин Ившин, архив КП

Фото: Константин Ившин, архив КП

С 19 сентября и в первые рабочие дни новой недели на характер погоды в Удмуртии будет влиять гребень антициклона. Как сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра, существенных осадков не ожидается, а температура воздуха понизится.

«Ночью [температура воздуха] окажется в пределах 0..+5°С, местами заморозки до -2°С, днем 4..9°С», - говорится в сообщении.

Завтра на большей части территории Удмуртии пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит 2..7°С, днем - 5..10°С.

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