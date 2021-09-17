Фотофакт: завершен ремонт трамвайных путей на перекрестке 30 лет Победы и Кирова в Ижевске

Работы велись
В Ижевске завершился ремонт трамвайных путей на перекрестке улиц 30 лет Победы и Кирова. Об этом сообщила пресс-служба МУП «ИжГЭТ».
«Работы по ремонту путей проводились с минимальным ограничением движения для трамваев, осуществлялись в ночное время», - говорится в сообщении.
Работы проводились с минимальными ограничениями движения трамваев. Фото: МУП «ИжГЭТ»
Всего на данном участке уложили 175 метров трамвайных путей. Отмечается, что при ремонте использовалась технология, обеспечивающая надежную фиксацию рельса, а также снижение шума и вибрации.
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