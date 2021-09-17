Маппинг-шоу на фасаде «ленинки» в Ижевске: как это было

Фото: Амир Закиров
Накануне, 16 сентября, в Ижевске после десятилетнего перерыва торжественно открылась Национальная библиотека Удмуртской республики. В 21:00 на фасаде реконструированной «ленинки» началось светомузыкальное шоу «Мы на пороге большого открытия» на тему удмуртских мифов. «Комсомолка» вела видеотрансляцию с места событий.
Фото: Амир Закиров
Фото: Амир Закиров
Визуальный ряд сопровождался аутентичной национальной музыкой.
Фото: Амир Закиров
Площадь проекции составила порядка 500 квадратных метров.
Фото: Амир Закиров
В сюжете использовалось 4 мифа удмуртского народа.
Фото: Амир Закиров
Фото: Амир Закиров
Фото: Амир Закиров
Продолжительность программы – всего около 5 минут, однако что-либо пропустить было довольно сложно: шоу повторяли каждые 15 минут в течение часа.
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