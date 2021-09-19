Выборы в Госдуму РФ 2021: явка в Удмуртии превысила 44%

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По состоянию на 18:00 19 сентября явка на выборах в Госдуму РФ в Удмуртии составила 44,51%. Как сообщает «Коммерсантъ-Удмуртия» со ссылкой на председателя ЦИК республики Вениамина Соломенникова, в Удмуртском округе №33 явка составила 45,39%, в Ижевском округе №34 — 43,71%.

«Лидерами по активности избирателей остаются Селтинский (69,04%), Алнашский (66,26%), Граховский (65,83%), Дебесском (64,8%), Шарканском (63,53%), Красногорский (62,86%) районы. Среди городов самая высокая явка наблюдается в Воткинске — 43,8%, в Можге в голосовании приняли участие 42,32% избирателей, в Глазове — 42,68%, в Сарапуле — 41,66%», - пишет издание.

В Ленинском районе Ижевска проголосовали 32,75%, в Устиновском — 36,29%, в Первомайском — 36,6%, в Индустриальном —37,59%, в Октябрьском районе на участки пришли 38,92%.

Напомним, голосование продлится до 20:00 по местному времени.