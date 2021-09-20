За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 226 человек

К сожалению, 9 человек скончались. Фото: Амир Закиров

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 20 сентября в Удмуртии выявлено 228 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 58 детей до 14 лет и 39 человек старше 65 лет. К сожалению, зафиксировано 9 смертей.

109 человека выздоровели, их выписали.

6 500 человек находится в удовлетворительном состоянии, 1 512 - в состоянии средней степени тяжести, 316 – в тяжелом состоянии.

Всего на 20 сентября в Удмуртии зарегистрирован 51 111 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 41 505 человек выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксировано 1 838 смертей.

Вакцинированы 384 560 жителей Удмуртии. Из них 319 196 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 37 836 человек.

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