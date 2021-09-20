Партия «Единая Россия» с небольшим преимуществом лидирует на выборах в Госдуму в Удмуртии

В Удмуртии продолжается подведение итогов голосования Фото: Амир Закиров

По предварительным данным – после обработки 30% протоколов участковых комиссий – на выборах депутатов Государственной Думы России в Удмуртии лидирует партия «Единая Россия». Об этом сообщает «Коммерсантъ-Удмуртия» со ссылкой на «Интерфакс».

По спискам 32,32% избирателей проголосовали за партию власти. Партия КПРФ находится на втором месте с 26,33% голосов, третье место занимает «Справедливая Россия», набравшая 10,54% голосов.

В одномандатных округах пока наблюдается такая же тенденция, например, в Удмуртском округе № 33 представитель «Единой России» Андрей Исаев набрал 32,06% голосов. Представитель КПРФ Александр Сыров с 27,48% голосов – на втором месте.

А в Ижевском одномандатном округе №34 также лидирует представитель «Единой Росии» Олег Гарин, набравший 28,98% голосов. Кандидат от КПРФ Владимир Бодров – на втором месте. На данный момент в округе обработано 33% протоколов.

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