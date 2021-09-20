Двоих молодых людей осудили в Ижевске за сбыт поддельных купюр

Ребята решили «подзаработать». Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии

В столице Удмуртии осудили двоих ижевчан в возрасте 17-ти и 18-лет. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии, они обвинялись в сбыте фальшивых денежных купюр.

«Следствием и судом установлено, что в начале 2021 года двое молодых людей решили незаконным способом «подзаработать», для чего вступив между собой в преступный сговор на приобретение, хранение и сбыт поддельных банковских купюр, через закладки приобрели в городах Москве и Казани несколько поддельных купюр номиналом 5000 рублей», - говорится в сообщении.

Вернувшись в Ижевск. Молодые люди на протяжении нескольких дней расплачивались фальшивками в магазинах – всего было сбыто купюр на сумму 40 тысяч рублей.

Уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 186 УК РФ («Хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации»). В рамках расследования были установлены все обстоятельства совершенных преступлений, допрошено более 30 свидетелей. На имущество обвиняемых наложили арест, проведены криминалистические судебные экспертизы, иные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Суд признал достаточными собранные следователями доказательства и назначил молодым людям наказание в виде лишения свободы на срок 3,5 года условно с испытательным сроком 3 года каждому.

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