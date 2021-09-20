Жителя Удмуртии осудили за убийство сожительницы

Убийца отправился в колонию строгого режима. Фото: pixabay.com

Малопургинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Киясовского района Удмуртии. Как сообщает пресс-служба УМВД по республике, его признали виновным в убийстве сожительницы.

«Судом установлено, что в марте 2021 года житель Киясовского района находясь у себя дома после совместного употребления спиртных напитков из личных неприязненных отношений нанес удар ножом в область грудной клетки своей сожительницы», - говорится в сообщении.

От полученных травм женщина скончалась.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 105 УК РФ. С учетом позиции обвинителя по решению суда убийца проведет ближайшие 9 лет в исправительной колонии строгого режима.

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