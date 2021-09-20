Пункт вакцинации от коронавируса откроют на парковке возле ТЦ «Мой порт» в Ижевске

С 20 сентября время работы пункта на Центральной площади сокращается на 1 час. Фото: Диля Ахмадишина

Еще один мобильный пункт вакцинации от коронавируса откроется на парковке возле ТЦ «Мой порт» в столице Удмуртии. Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, он будет работать 22 - 26 сентября с 10:00 до 18:00.

Продолжается работа постоянных мобильных пунктов:

- на Центральной площади (начиная с 20 сентября, пункт будет закрываться на час раньше: поставить прививку можно ежедневно с 8:00 до 19:00):

- на улице М.Горького, 64 (работает ежедневно с 8:00 до 19:00).

Напомним, вакцинироваться могут только совершеннолетние граждане. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

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