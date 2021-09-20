Водитель «МАЗа» попал в больницу после опрокидывания на трассе в Удмуртии

Автомобиль опрокинулся после съезда в кювет. Фото: 1-й отдел УГИБДД

В пятницу, 17 сентября, около 16:00, на 67-м километре автодороги «Подъезд к г. Ижевск и г. Пермь от автодороги М7 «Волга» произошло ДТП с перевернувшимся грузовиком. Как сообщили в 1-м отделе УГИБДД по Удмуртии, 43-летний водитель «МАЗа» не справился с управлением и вылетел в кювет, после чего автомобиль опрокинулся.

«В результате ДТП водитель автомобиля «МАЗ» получил травмы и был госпитализирован», - говорится в сообщении.

Фото: 1-й отдел УГИБДД

Госавтоинспекция напоминает, что водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения. При этом важно учитывать интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства, дорожные и метеорологические условия. В случае возникновения опасности водитель обязан снизить скорость вплоть до остановки.

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