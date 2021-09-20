Задушившего котенка 39-летнего живодера осудили в Удмуртии

Живодер получил год исправительных работ. Фото: pixabay.com

В Игринском районе Удмуртии осудили 39-летнего местного жителя. Как сообщает пресс-служба Объединенной пресс-службы судейского сообщества Удмуртии, его признали виновным в жестоком обращении с животными. Преступления совершались на глазах у малолетних детей.

Установлено, что в присутствии 6-летней дочери мужчина взял кошку и трижды ударил ножом в шею, отчего животное скончалось. В другом же случае он на глазах у дочери умышленно задушил рукой котенка.

«Вину в совершении преступлений подсудимый признал полностью», — говорится в сообщении.

На попечении у подсудимого находятся пятеро несовершеннолетних детей. Мужчина не состоит на наркологическом и психиатрическом учете, имеет удовлетворительную характеристику по месту жительства.

С учетом смягчающих обстоятельств живодера приговорили к году исправительных работ с удержанием 10% дохода от заработка в пользу государства.

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