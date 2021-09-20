В казанском метро начал курсировать поезд с надписями на удмуртском языке

Фото: пресс-служба МУП «Метроэлектротранс»

В казанском метрополитене начал курсировать тематический поезд с надписями на языках разных народов России. Как сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс», пассажиры смогут увидеть в том числе и фразы на удмуртском языке.

пресс-служба МУП «Метроэлектротранс»

пресс-служба МУП «Метроэлектротранс»

Отмечается, что состав, посвященный Году языков, оформлен в едином стиле: снаружи размещены частотные выражения, а внутри – интересные филологические факты, правильное написание и произношение слов, а также признание в любви на татарском, башкирском, чувашском, белорусском, удмуртском, русском, марийском и мордовском языках.

пресс-служба МУП «Метроэлектротранс»

Кроме того, в салоне поезда размещены селфи-поинты с изображением татарского народного поэта Габдуллы Тукая: желающие могут с ними сфотографироваться.

пресс-служба МУП «Метроэлектротранс»

Отмечается, что тематический поезд будет курсировать по метрополитену до конца года.

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