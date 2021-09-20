Карта распространения коронавируса на 20 сентября: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

За сутки коронавирус обнаружили у 135 ижевчан. Фото: pixabay.com

На утро 20 сентября в Удмуртии коронавирусом заразились 226 человек. 9 человек скончались, 109 – выздоровели. Рассказываем, как по данным оперштаба складывается ситуация в разных районах республики.

Ижевск – 24 655 (+135)

Завьяловский район – 2 299 (+12)

Игринский район – 1 257 (+10)

Юкаменский район – 468 (+9)

Сарапул – 1 951 (+8)

Воткинск – 2 174 (+8)

Воткинский район – 610 (+8)

Дебесский район – 370 (+7)

Ярский район – 364 (+5)

Увинский район – 1 724 (+4)

Шарканский район – 828 (+4)

Сарапульский район – 564 (+3)

Красногорский район – 527 (+3)

Киясовский район – 390 (+2)

Глазовский район – 470 (+2)

Малопургинский район – 606 (+2)

Каракулинский район – 311 (+1)

Селтинский район – 434 (+1)

Сюмсинский район – 583 (+1)

Якшур-Бодьинский район – 628 (+1)

Алнашский район – 792

Глазов – 2 399

Кезский район – 535

Балезинский район – 909

Вавожский район – 459

Кизнерский район – 508

Можга – 2 589

Можгинский район – 608

Камбарский район – 500

Граховский район – 365

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