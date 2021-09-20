Карта распространения коронавируса на 20 сентября: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

За сутки коронавирус обнаружили у 135 ижевчан. Фото: pixabay.com
На утро 20 сентября в Удмуртии коронавирусом заразились 226 человек. 9 человек скончались, 109 – выздоровели. Рассказываем, как по данным оперштаба складывается ситуация в разных районах республики.
Ижевск – 24 655 (+135)
Завьяловский район – 2 299 (+12)
Игринский район – 1 257 (+10)
Юкаменский район – 468 (+9)
Сарапул – 1 951 (+8)
Воткинск – 2 174 (+8)
Воткинский район – 610 (+8)
Дебесский район – 370 (+7)
Ярский район – 364 (+5)
Увинский район – 1 724 (+4)
Шарканский район – 828 (+4)
Сарапульский район – 564 (+3)
Красногорский район – 527 (+3)
Киясовский район – 390 (+2)
Глазовский район – 470 (+2)
Малопургинский район – 606 (+2)
Каракулинский район – 311 (+1)
Селтинский район – 434 (+1)
Сюмсинский район – 583 (+1)
Якшур-Бодьинский район – 628 (+1)
Алнашский район – 792
Глазов – 2 399
Кезский район – 535
Балезинский район – 909
Вавожский район – 459
Кизнерский район – 508
Можга – 2 589
Можгинский район – 608
Камбарский район – 500
Граховский район – 365
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