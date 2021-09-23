Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов прокомментировал ситуацию с упавшим вертолетом

Один из пассажиров вертолета получил ушиб. Фото: Сергей Грачев

Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов прокомментировал ситуацию с вертолетом санавиации, совершившим аварийную посадку на территорию 1 РКБ.

«Вертолет осуществлял перевозку пациента. На борту находились 4 человека: пациент, пилот, врач и фельдшер. Есть незначительный ушиб у фельдшера. В настоящий момент с ним работает бригада скорой медицинской помощи, при необходимости проведем КТ. Состояние других людей, находившихся в вертолете, такое же, как на момент вылета. Состояние пациента, которого доставляли, также не изменилось, он самостоятельно спустился по трапу пожарного автомобиля», - рассказал Семенов.

В качестве предварительной причины аварийной посадки председатель правительства назвал сильный ветер.

«Угрозы для находящихся здесь в настоящий момент не существует», – заявил он.

UPDATE: и.о. главврача 1 РКБ Ольга Муравцева уточнила, что у фельдшера диагностировали закрытую черепно-мозговую травму легкой степени тяжести, в госпитализации она не нуждается. Пациента госпитализировали в специализированную клинику РКДЦ.