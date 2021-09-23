Вертолет санитарной авиации упал на крышу здания больницы в Ижевске: онлайн-трансляция с места событий

Вертолет упал в Ижевске Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Вертолет санитарной авиации упал на крышу здания Республиканской больницы в Ижевске. По официальной информации, 23 сентября 2021 года вертолет совершил аварийную посадку на крыше одноэтажного технического здания (гаража) на территории первой республиканской больницы. Сообщается, что транспортное средство не дотянуло до посадочного места порядка 50-70 метров.

Вертолет упал в Ижевске 23 сентября Фото: Сергей ГРАЧЕВ

На момент происшествия в вертолете находились четыре человека, среди них – транспортируемый пациент. При посадке легкое сотрясение получил фельдшер. Погибших нет.

ОФИЦИАЛЬНО

Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов: причиной аварийной посадки мог стать сильный ветер.

«Вертолет осуществлял перевозку пациента. На борту находились 4 человека: пациент, пилот, врач и фельдшер. Есть незначительный ушиб у фельдшера. В настоящий момент с ним работает бригада скорой медицинской помощи, при необходимости проведем КТ. Состояние других людей, находившихся в вертолете, такое же, как на момент вылета. Состояние пациента, которого доставляли, также не изменилось, он самостоятельно спустился по трапу пожарного автомобиля», – рассказал Семенов.

«Пилот и врач не пострадали, у фельдшера диагностировали закрытую черепно-мозговую травму легкой степени тяжести, в госпитализации она не нуждается. Пациента госпитализировали в специализированную клинику РКДЦ», – прокомментировала и.о. главврача 1-й РКБ Ольга Муравцева.

В проведении аварийно-спасательных работ были задействованы силы и средства Удмуртской территориальной подсистемы РСЧС: 54 человека и 15 единиц техники Фото: Сергей ГРАЧЕВ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Время московское

14:27 Происшествие не повлияло на работу 1РКБ, больница работает в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

14:25 СК и прокуратура подтвердили, что вертолет доставлял пациента из Можги в Ижевск. Следователи проверят инцидент с упавшим на территории больницы вертолетом.

14:06 Пациент, который находился в вертолете, успешно прооперирован.

12:40 На место посадки прибыл Ярослав Семенов. По словам премьера, причиной жесткой посадки мог стать сильный ветер.

12:01 Поступило сообщение об упавшем вертолете на больницу в Ижевске. Жесткая посадка была совершена на крышу одноэтажного здания на территории 1РКБ. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Удмуртии.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются Фото: Сергей ГРАЧЕВ

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