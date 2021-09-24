Мотоциклист попал в больницу после столкновения с автомобилем на Воткинском шоссе в Ижевске

Перед поворотом налево или разворотом водитель обязан уступить дорогу встречным транспортным средствам. Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

Накануне, 23 сентября, около 15:00, напротив дома №101 по улице Воткинского шоссе в Ижевске произошло ДТП с пострадавшим мотоциклистом. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, 63-летний водитель автомобиля «Рено Дастер» при повороте налево не уступил дорогу двигавшемуся в прямом встречном направлении мотоциклу «Сузуки» под управлением 45-летнего мужчины, в результате чего произошло столкновение.

«В результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы, госпитализирован», - говорится в сообщении.

Госавтоинспекция напоминает, что перед поворотом налево или разворотом водитель обязан заблаговременно включить «поворотник», занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении, пропустить встречные транспортные средства и только после этого, убедившись в безопасности движения, приступить к маневру.

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