Видео: жесткая посадка вертолета на гараж 1 РКБ в Ижевске

Предварительной причиной падения называют сильный боковой ветер. Фото: Сергей Грачев

В сети появилось видео жесткой посадки вертолета санитарной авиации на территории 1 Республиканской клинической больницы в Ижевске. Очевидец опубликовал его в группе ИГГС во «ВКонтакте».

Напомним, 23 сентября вертолет санавиации жестко приземлился на крышу технического здания больницы. В этот момент внутри находился пациент, которого позже успешно прооперировали. Травмы получил фельдшер. Предварительной причиной происшествия называют боковой ветер. Проверки начали Следственный комитет и прокуратура. «Комсомолка» поговорила со свидетелями происшествия. Сегодня утром стало известно о том, что полеты санавиации в Удмуртии приостановлены.

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