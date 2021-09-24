Видео: пьяный мужчина пытался проникнуть в школу в Удмуртии

Вахтер не впустил мужчину в здание школы. Фото: vk.com/mozhgatoday

В социальных сетях распространилось видео из Можги: странный мужчина на территории школы №3 пытается попасть внутрь здания. Судя по видео, опубликованном в группе «ВКонтакте» «Можга сегодня», мужчина явно нетрезв: он ложится на тротуар, а потом пытается увести одну из девочек, утверждая, что она его дочь.

«Дяденька, уйдите отсюда, уже не смешно. Мы сейчас охрану вызовем», - говорят ему школьницы.

Слова девочек никак не повлияли на желание «дяденьки» попасть в школу. Вахтер оказал мужчине сопротивление, после чего тот отошел, но остался у входа, а через какое-то время вновь вошел в вестибюль.

Позже аккаунт школы в соцсетях выступил с заявлением, что мужчину забрали в больницу.

«Все меры безопасности были приняты своевременно. Мужчина был задержан в тот же день. В данный момент он находится на лечении в «1 РПБ МЗ УР», - говорится в сообщении.

«Комсомолка» обратилась в пресс-службу МВД по Удмуртии, где нам подтвердили, что мужчина был пьян.

«Сотрудниками полиции установлена личность мужчины. На момент нахождения в школе мужчина был в состоянии опьянения. В настоящее время сотрудниками МО МВД России «Можгинский» по данному факту проводится проверка», - рассказали в ведомстве.

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