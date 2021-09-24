«Страшно подумать, что она почувствовала в тот момент, когда увидела своего убийцу»: убитую пермским стрелком девушку похоронили в Удмуртии

Стрельба в Перми 20 сентября 2021 года: погибли шесть человек, десятки ранены. Фото: личная страница девушки, автор статьи

Наша группа приехала из Ижевска в Камбарку еще утром. Нужно было сделать фотографии и поговорить с ее друзьями, которые согласились на интервью. У дома, где Аня жила с родителями, уже стояли люди, которые пришли проводить девушку в последний путь. Горе вокруг было практически осязаемым – в лицах, взглядах, в каждом движении родственников погибшей. Несколько кадров около дома, и мы уже спешим к друзьям Анны.

Родная улица Ани Фото: Архив автора

Дом, в котором Аня жила с родителями и братом Фото: Архив автора

НЕ ЗНАЛИ, ЧТО АНЯ УЕХАЛА ЗА ДИПЛОМОМ

Молодые люди рассказали, что возвращение девушки в родной город было связано с переводом студентов на дистанционное обучение. Для того чтобы не терять время и набраться опыта во время написания диплома, Анна устроилась работать в химическую лабораторию местного машиностроительного предприятия.

Место работы Ани. Здесь она занималась любимой химией, общалась с коллегами, выполняла поставленные перед ней задачи и строила планы на будущее, в том числе – профессиональные Фото: Архив автора

Вход на проходную, куда Аня каждое утро приходила на работу Фото: Архив автора

«Она еще в школе серьезно увлеклась химией и биологией, – вспоминает Анастасия Турыгина. – Сначала она хотела получить профессию врача, но в итоге остановилась на химическом факультете Пермского университета. Я не понимаю, как могло так совпасть, чтобы наша Аня приехала туда именно в этот день. Почему она вошла в здание университета именно в ту самую минуту, а не позже?!».

Никто из друзей даже не знал, что Аня собирается ехать в Пермь, чтобы получить в своей альма-матер долгожданный диплом. Поэтому далеко не сразу поверили в случившееся.

«Днем мне прислали сообщение о стрельбе в Пермском университете, где училась Аня, и сообщение о погибших, – рассказал друг девушки Владислав Сафиуллин. – Я не поверил. Был шок, неприятие и попытки найти опровержение. Пока не пришло подтверждение, что Ани больше нет».

Страшное известие подтвердилось, а вот полного осознания того, что они больше не увидят свою подругу, до сих пор нет. Друзья отмечают, что Аня была добрым, активным и солнечным человеком. Вот и погода в день ее похорон была на удивление теплой, тихой, с ярким солнцем.

Набережная – одно из любимых мест Ани Фото: Архив автора

«Она всегда была жизнерадостной, всегда улыбалась. Любила природу и семейный отдых. Вместе они ездили на рыбалку, на охоту. Аня хорошо училась, всегда помогала родителям. Умница и красавица была», – с болью рассказывает двоюродный брат Ани Игорь Кузьмин.

«ЖАЛКО, ЧТО УМИРАЮТ ТАКИЕ МОЛОДЫЕ И ТАЛАНТЛИВЫЕ»

Еще одной страстью погибшей девушки был спорт. Много лет она занималась в отделении лыжных гонок у заслуженного тренера Удмуртской Республики Леонида Морозова. Сотрудники лыжной базы вспомнили, что она была его любимой ученицей. Анна регулярно участвовала в различных соревнованиях и занимала призовые места.

«Аня выросла на моих глазах, я прекрасно знаю ее семью. Это была очень воспитанная, умная, светлая, чистая девочка, которая всегда очень ответственно относилась к любому делу, за которое бралась, – поведала Любовь Прохорова, заведующая лыжной базой ДЮСШ города Камбарки. – Приношу глубокие соболезнования ее родителям, которые сейчас переживают потерю любимой дочери. Жалко, что умирают такие молодые и талантливые люди. Страшно подумать, что Аня чувствовала в тот момент, когда увидела своего убийцу и направленное на нее ружье».

Лыжная база, где Аня долгое время занималась лыжными гонками Фото: Архив автора

Одно из мест для тренировок Фото: Архив автора

У ЦЕРКВИ ПОЯВИЛСЯ МЕМОРИАЛ

Отпевали Анну Айгельдину в храме апостолов Петра и Павла, который находится как раз через дорогу от проходной предприятия, куда девушка каждый день спешила на работу. Проводить ее в последний путь пришло много жителей Камбарки, поэтому у дома, около церкви и на кладбище дежурила бригада скорой помощи. И, как оказалось, не зря – несколько человек, ослабевшие от горя, шока и стресса обратились за медицинской помощью.

Кажется, весь город провожал Аню в последний путь Фото: Архив автора

Церковь, в которой отпевали Аню Фото: Архив автора

Неподалеку дежурила скорая – к врачам уже с утра обращались за помощью Фото: Архив автора

Кстати, непосредственно рядом с храмом находится сквер, где жители Камбарки организовали небольшой импровизированный мемориал, чтобы почтить память погибших в Пермском университете.

Стихийный мемориал в Камбарке Фото: Архив автора

Жители города продолжают нести цветы к мемориалу Фото: Архив автора

Похоронили Аню на новом кладбище, где во время прощания с ней яблоку было негде упасть. Убитые горем родные и близкие принимали бесконечные соболезнования и, как могли, поддерживали друг друга.

Им, по крайне мере сейчас, совершенно не важно, какие причины толкнули молодого человека на столь страшное преступление. Он не просто лишил жизни шестерых ни в чем не повинных людей, он навсегда изменил судьбу их родных и близких. Говорят, время лечит, но это работает далеко не всегда. Вот и эта трагедия никуда не уйдет из их жизни, а боль от потери дочери, сестры, племянницы и внучки, быть может, с годами станет не такой острой, но совершенно точно никуда не уйдет. Это навсегда.

18 августа Анне исполнилось 24 года Фото: Архив автора

Напомним, что трагедия в Перми произошла 20 сентября 2021 года. Среди жертв оказалась наша землячка Анна. Некоторые говорят, что стрелок тоже родом из Удмуртии. Известно, что во время ЧП различные ранения получили больше 20 человек. Некоторых пострадавших отвезли в Москву. Прощание с Анной прошло 23 сентября 2021 года в Камбарке. Стрелок остался в живых, ему ампутировали ногу. Психологи и психиатры разбираются, как школьник получил штамп, который позволил ему владеть оружием.

Редакция приносит соболезнования родным и близким Анны Айгельдиной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- «Я только заберу диплом и вернусь». Три жертвы Тимура Бекмансурова, которые оказались в университете по роковой случайности

- «Он говорил, что убивать – это круто!» О чем рассказала на допросе девушка пермского студента, расстрелявшего людей

- «Крики студентов доносились отовсюду». Фельдшер Пермского университета рассказала, как оказывала первую помощь раненым

- «Впервые проспала на занятия». Студенты и преподаватель Пермского университета поделились своими историями чудесного спасения во время стрельбы