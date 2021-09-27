Постоянный пункт вакцинации от коронавируса на Центральной площади закроют в Ижевске

С 1 октября откроется пункт вакцинации в ТРЦ «Талисман». Фото: Сергей Грачев

Постоянный пункт вакцинации на Центральной площади Ижевска будет работать до 30 сентября, после чего его перенесут в Центр общественного здоровья и медицинской профилактики (пл. им. 50-летия Октября, 21). Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Удмуртии.

«За три месяца прививки тут [на Центральной площади] поставили около 42 тысяч человек», - говорится в сообщении.

По новому адресу пункт будет работать ежедневно, в будни с 08:00 до 19:00, в выходные дни – с 10:00 до 16:00.

Напоминаем, прививку также можно поставить в ТРЦ «Молл Матрица» (ежедневно с 10:00 до 20:00), в СК «Капитал» на улице М. Горького, 64 (в будни с 08:00 до 19:00) и на парковке возле ТРЦ «Мой порт» (ежедневно с 10:00 до 18:00).

Кроме того, с 1 октября откроется пункт вакцинации в ТРЦ «Талисман». Привиться здесь можно будет ежедневно с 13:00 до 19:00.

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