8 школ и детских садов в Удмуртии закрыли на карантин по коронавирусу

По коронавирусу закрыты 2 детских сада и 6 школ. Фото: Амир Закиров

Из-за высокой заболеваемости коронавирусом в Удмуртии по состоянию на утро 24 сентября полностью закрыты 8 образовательных учреждений. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства образования и науки.

«По КОВИДу закрыто 8 учреждений: 2 детских сада (МБДОУ детский сад «Сказка» Балезинского района и МКДОУ Васькинский детский сад Сюмсинского района) и 6 школ (МБОУ «Пинязьская ООШ» Каракулинского района, МБОУ «Чепецкая СОШ» Кезского района, МБОУ «Селтинская СОШ» Селтинского района, МКОУ «Васькинская ООШ» Сюмсинского района, БОУ УР «Столичный лицей» и ГКОУ УР «Светлянская школа-интернат), - говорится в сообщении.

Также отмечается, что про коронавирусу закрыто 346 групп (классов).

По ОРВИ на карантин отправили 11 учреждений. В их числе 3 детских сада в Каракулинском, Красногорском и Игринском районах и 8 школ, в том числе 69-я школа Ижевска.Также закрыта 331 группа (класс).

Напомним, учебный год в Удмуртии начался в очном формате, однако министр образования республики Светлана Болотникова не исключила возможности перехода на «дистант» в случае ухудшения эпидемиологической обстановки.

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