Шнеком от мясорубки по голове: жительница Удмуртии до смерти избила знакомую

Обвиняемой грозит до 15 лет колонии. Фото: pixabay.com

В Балезинском районе Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летней жительницы Дебесского района. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии, ее обвиняют в причинении смерти по неосторожности (часть 4 статьи 111 УК РФ).

«По данным следствия, 20 июля в вечернее время обвиняемая и ее 52-летняя знакомая в компании употребляли спиртные напитки. В ходе распития алкоголя между женщинами возникла ссора. Находясь с потерпевшей на крыльце дома, обвиняемая взяла металлическую запчасть мясорубки – шнек и кинула его в голову обидчицы», - говорится в сообщении.

После этого женщина продолжила избивать лежачую и не оказывающую сопротивления оппонентку, нанося ей множественные удары ногой в область груди и живота. Спустя короткое время знакомая скончалась на месте.

В рамках предварительного расследования проведены судебно-медицинские и комплексная психолого-психиатрическая экспертизы, а также экспертиза вещественных доказательств.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд, где его рассмотрят по существу. Женщине грозит до 15 лет колонии.

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