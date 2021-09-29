Карта распространения коронавируса на 29 сентября: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 138 ижевчан. Фото: pixabay.com

На утро 29 сентября коронавирус подтвердился у 237 жителей Удмуртии. 22 человека скончались, 194 – выздоровели. Рассказываем, как по данным оперштаба складывается ситуация в разных районах республики.

Ижевск — 25 061 (+138 по отношению к утру 28 сентября)

Можга — 2 623 (+18)

Воткинск — 2 232 (+15)

Завьяловский район — 2 309 (+9)

Сарапул — 1 962 (+8)

Камбарский район — 510 (+8)

Глазовский район — 477 (+8)

Юкаменский район — 474 (+7)

Каракулинский район — 316 (+6)

Кезский район — 540 (+6)

Увинский район — 1 739 (+5)

Якшур-Бодьинский район — 635 (+3)

Можгинский район — 623 (+2)

Воткинский район — 623 (+1)

Сарапульский район — 566 (+1)

Сюмсинский район — 599 (+1)

Шарканский район — 839 (+1)

Глазов — 2 421

Игринский район — 1 272

Балезинский район — 950

Алнашский район — 782

Малопургинский район — 613

Красногорский район — 525

Кизнерский район — 512

Вавожский район — 462

Селтинский район — 427

Киясовский район — 395

Граховский район — 371

Дебесский район — 368

Ярский район — 361

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