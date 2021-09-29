Карта распространения коронавируса на 29 сентября: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 138 ижевчан. Фото: pixabay.com
На утро 29 сентября коронавирус подтвердился у 237 жителей Удмуртии. 22 человека скончались, 194 – выздоровели. Рассказываем, как по данным оперштаба складывается ситуация в разных районах республики.
Ижевск — 25 061 (+138 по отношению к утру 28 сентября)
Можга — 2 623 (+18)
Воткинск — 2 232 (+15)
Завьяловский район — 2 309 (+9)
Сарапул — 1 962 (+8)
Камбарский район — 510 (+8)
Глазовский район — 477 (+8)
Юкаменский район — 474 (+7)
Каракулинский район — 316 (+6)
Кезский район — 540 (+6)
Увинский район — 1 739 (+5)
Якшур-Бодьинский район — 635 (+3)
Можгинский район — 623 (+2)
Воткинский район — 623 (+1)
Сарапульский район — 566 (+1)
Сюмсинский район — 599 (+1)
Шарканский район — 839 (+1)
Глазов — 2 421
Игринский район — 1 272
Балезинский район — 950
Алнашский район — 782
Малопургинский район — 613
Красногорский район — 525
Кизнерский район — 512
Вавожский район — 462
Селтинский район — 427
Киясовский район — 395
Граховский район — 371
Дебесский район — 368
Ярский район — 361
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