Бывший глава Росгвардии по Удмуртии Ильяс Ханнанов стал советником председателя правительства региона

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Экс-глава Управления Росгвардии по Удмуртии, полковник полиции в отставке Ильяс Ханнанов назначен советником председателя правительства региона Ярослава Семенова. Об этом сообщается на официальном сайте республики.

«В его задачи входит организация взаимодействия в рамках полномочий Правительства УР с правоохранительными органами, в том числе ведение межведомственных комиссий по обеспечению профилактики правонарушений в Удмуртской Республике, организации безопасности дорожного движения, обеспечению пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, а также контроль поручений в рамках комиссий», - говорится в сообщении.

На прошлую должность Ханнанов заступил в 2016 году. Имеет ряд госнаград и знаков отличия.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Стал известен шорт-лист первой региональной бизнес-премии «Твердые знаки – Удмуртия»

Шнеком от мясорубки по голове: жительница Удмуртии до смерти избила знакомую