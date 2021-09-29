Опубликован список участников конкурса «Обычный герой Ижевска - 2021»

В декабре 2021 года состоятся финал и награждение победителей
На сайте «Обычный герой Ижевска - 2021» опубликованы все проекты участников конкурса. Больше всего заявок (10) подано в номинации «Социальная поддержка, инклюзия». В специальной номинации «Личный вклад», в которой участвуют волонтеры, активисты, руководители и партнеры общественных организаций столицы Удмуртии, получено 20 заявок.
В октябре заявки участников оценят эксперты, список финалистов опубликуют на сайте конкурса geroi2021.izhlife.ru.
В ноябре финалисты публично защитят проекты, для реализации которых требуется грантовая поддержка.
В декабре 2021 года состоятся финал и награждение победителей.
О конкурсе
В июне этого года Общественная палата Ижевска объявила о старте приема заявок на конкурс «Обычный герой Ижевска – 2021». Целью конкурса является отбор социальных проектов и НКО города. Лучшие из них будут поддержаны денежными грантами и грантами на размещение в СМИ.
Призовой фонд конкурса составляет 2 млн рублей. Половина суммы выделена на денежные гранты, вторая половина – на гранты на размещение в СМИ Медиагруппы «Центр».
Подробную информацию можно узнать на сайте проекта.
Денежные гранты предоставлены Корпорацией «Центр» и kcentr.ru. По-дружески, только так!
Организатор конкурса – АНО «Источник». Сроки проведения конкурса – с 10.06.2021 до 10.08.2021 года. Полные условия конкурса - на сайте geroi2021.izhlife.ru.
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