Опубликован список участников конкурса «Обычный герой Ижевска - 2021»

В декабре 2021 года состоятся финал и награждение победителей

На сайте «Обычный герой Ижевска - 2021» опубликованы все проекты участников конкурса. Больше всего заявок (10) подано в номинации «Социальная поддержка, инклюзия». В специальной номинации «Личный вклад», в которой участвуют волонтеры, активисты, руководители и партнеры общественных организаций столицы Удмуртии, получено 20 заявок.

В октябре заявки участников оценят эксперты, список финалистов опубликуют на сайте конкурса geroi2021.izhlife.ru.

В ноябре финалисты публично защитят проекты, для реализации которых требуется грантовая поддержка.

В декабре 2021 года состоятся финал и награждение победителей.

О конкурсе

В июне этого года Общественная палата Ижевска объявила о старте приема заявок на конкурс «Обычный герой Ижевска – 2021». Целью конкурса является отбор социальных проектов и НКО города. Лучшие из них будут поддержаны денежными грантами и грантами на размещение в СМИ.

Призовой фонд конкурса составляет 2 млн рублей. Половина суммы выделена на денежные гранты, вторая половина – на гранты на размещение в СМИ Медиагруппы «Центр».

Подробную информацию можно узнать на сайте проекта.

Денежные гранты предоставлены Корпорацией «Центр» и kcentr.ru. По-дружески, только так!

Организатор конкурса – АНО «Источник». Сроки проведения конкурса – с 10.06.2021 до 10.08.2021 года. Полные условия конкурса - на сайте geroi2021.izhlife.ru.

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