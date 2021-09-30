Оплатить мобильную связь можно с помощью Yandex Pay

Фото: Tele2

Tele2 запускает новый способ пополнения счета – через Yandex Pay. Сервис позволяет клиентам сделать это быстро и без комиссии. Абоненты Tele2 при пополнении баланса через Yandex Pay до 15 ноября получат бонус – возврат кешбэка на абонентский номер.

Клиенты оператора могут пополнить счет мобильного телефона через сервис Yandex Pay в разделе «Оплата» на сайте tele2.ru. Для этого им потребуется указать свой номер телефона и сумму к оплате. Минимальный размер платежа при пополнении баланса лицевого счета абонента через Yandex Pay составляет 100 рублей. Для совершения оплаты необходимо, чтобы банковская карта пользователя была привязана к его аккаунту на Яндексе. Привязать карту клиент может в любой момент – даже во время оплаты.

Клиенты оператора, оплатившие услуги связи через Yandex Pay на сайте Tele2 до 15 ноября 2021 года, получат бонус на счет мобильного телефона. Он равен 10 % от потраченной суммы, если она не превышает 2000 рублей. Для всех абонентов, которые потратят более 2000 рублей, кешбэк фиксированный – 200 рублей. Количество платежей не ограничено. Подробнее об акции на сайте tele2.ru.

Yandex Pay – сервис для быстрой и удобной оплаты покупок и услуг в интернете в несколько кликов. Клиенту не требуется каждый раз вводить реквизиты карты, они подтягиваются из аккаунта на Яндексе автоматически. Если к его аккаунту привязано сразу несколько банковских карт, он может выбрать, с какой из них списать деньги. Оплата через сервис Yandex Pay безопасна, платежные данные хранятся в Яндексе в зашифрованном виде. Подробнее о сервисе на pay.yandex.ru.

Михаил Голубев, директор по электронной коммерции Tele2:

«Сегодня сформировалась большая аудитория пользователей, которые каждый день обращаются к Yandex Pay. Мы видим, как сервис развивается и появляется во многих внешних продуктах, тем самым расширяя свою аудиторию. Для нас это означает, что и среди абонентов Tele2 все больше тех, кому удобно оплачивать услуги связи этим привычным для них способом. Мы просто идем за нашими клиентами и предлагаем возможность оплатить услуги связи не только на базе нашей собственной платформы Tele2Pay, но и через другие удобные платежные сервисы».

Теле2, Яндекс Пэй