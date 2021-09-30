В Общественной палате Ижевска начали принимать документы от кандидатов в новый созыв

Заявку можно отправить до 18 октября включительно. Фото: Амир Закиров

Начался сбор документов от некоммерческих организаций с предложением о включении их представителей в новый состав Общественной палаты Ижевска. Как пояснила председатель Палаты Анастасия Власова, заявку можно отправить до 18 октября включительно.

«В положении о выборе членов Общественная палата Ижевска нет жестких критериев, как будет происходить отбор кандидатов. Поэтому от себя хочу предложить, чтобы вы не только рассказали о своих заслугах, но и представили проект, который решал бы актуальные проблемы города и был полезен ижевчанам. Четко понимали, для чего вы идёте в Палату, чем готовы помочь горожанам. И тогда есть шанс, что у вас появится возможность воплотить все это в команде Общественной палаты», - обратилась Анастасия Власова к кандидатам в члены палаты.

Для подачи заявки требуется следующий пакет документов:

- информация о деятельности НКО;

- копия свидетельства о госрегистрации;

- копия устава;

- выписка из ЕГРЮЛ;

- решение коллегиального органа НКО о выдвижении кандидата;

- письменное согласие кандидата на выдвижение и на обработку персональных данных;

- анкета кандидата;

- копия паспорта;

- справки об отсутствии судимости;

- справки из наркологического и психоневрологического диспансеров.

Задать свои вопросы о выдвижении кандидатов в члены Общественной палаты Ижевска можно в Управлении по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства администрации Ижевска (телефон 41-45-18).

Подробная информация об условиях выдвижения и необходимых документах размещена на странице Общественной палаты на сайте городской администрации.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Депутаты четырех партий представят Удмуртию в Госдуме

На Центральной площади Ижевска будут раздавать саженцы кедра, клена и черемухи