Депутаты четырех партий представят Удмуртию в Госдуме

Выборы в Госдуму -2021 Фото: Диля Ахмадишина

Выборы в Государственную Думу позади, пришло время рассказать об их итогах. Предварительные данные по голосованию в Удмуртии уже освещались, и наконец появился точный список депутатов, которые будут представлять республику в нижней палате парламента России.

О представителях лидера среди партий

В Удмуртии свою позицию обозначили 47,45 % жителей от общего количества избирателей. Больше всего голосов получила партия «Единая Россия» - 35,63 %. В ее списках значились глава республики Александр Бречалов и министр национальной политики региона Лариса Буранова. Александр Бречалов от мандата отказался, а Лариса Буранова покинула свой пост и займет место в Государственной Думе.

«Не совсем было бы правильно соглашаться на место в нижней палате парламента с учетом того, что у него остался еще год полномочий, и в 2022 году пройдут новые выборы. Передача мандата Ларисе Бурановой логичное решение. Это одна из лучших министров, она работала замминистра при президенте Александре Волкове, была министром при Александре Соловьеве и Александре Бречалове. Все они ее высоко ценили за профессионализм. Немаловажно для национальной республики и то, что она представляет коренную нацию. Напомню, в прошлом созыве это был Алексей Загребин», — высказался политтехнолог Константин Труфанов.

«Единая Россия» получила максимальную поддержку и в одномандатных округах. В частности, 35,63 % голосов у Андрея Исаева и 33,36 % у депутата городской Думы Олега Гарина, который уже сложил с себя полномочия, выбрав работу в Госдуме.

По другим партиям

Партия «Новые люди» получила 13 мест в нижней палате парламента страны, что стало неожиданностью для многих. В числе депутатов от этой партии секретарь совета регионального отделения в Удмуртии Сергей Чудаев. Зато представителей партии ЛДПР от Удмуртии и Кировской области в новом составе Госдумы не будет.

От КПРФ избрана секретарь партии Мария Дробот, которая помимо Удмуртии будет представлять еще и Пермский край. На два региона, включая Кировскую область» будет работать член партии «Справедливая Россия – За правду» Вадим Белоусов (депутат прошлого созыва).

Чего ждать от нового состава Госдумы?

Если говорить о конкретных депутатах, то специалисты достаточно высоко оценивают их перспективы работы на благо нашего региона. К примеру, политтехнолог Константин Труфанов подчеркнул, что сильные стороны Олега Гарина – это достаточно молодой возраст и его управленческие навыки на посту главы министерства транспорта и дорожного хозяйства, а также в качестве депутата городской Думы Ижевска.

Избрание Ларисы Бурановой депутатом Госдумы прокомментировал председатель общественной палаты Удмуртии Рашид Хуснутдинов:

«Давно знаю Ларису Николаевну (Буранову. – Прим. ред.) и, уверен, что она вполне состоявшийся политик федерального уровня. Это доказывает и проведенное 100-летие государственности и финно-угорский форум. Вместе с этим, Лариса Николаевна сможет оказывать республике достаточно внимания, хорошо знает локальную повестку и проблематику».

А вот о предстоящей работе депутатов, которые будут представлять сразу два региона, мнение не настолько оптимистичное.

«Что касается остальных партий, где депутатами стали лидеры объединенных списков с другими регионами, а в основном не имеющие отношения к Удмуртии, сомневаюсь, что они будут активно ездить сюда. Часто это такие виртуальные депутаты. Да, для них определят кабинеты в здании госсовета, но как часто они там будут бывать и встречаться с избирателями — большой вопрос. С другой стороны, фактически стартовала кампания по выборам главы Удмуртии и госсовета, поэтому они могут попытаться прокачивать ситуацию в регионе на фоне неблагоприятных результатов ЕР на выборах в Госдуму», – отметил и.о. директора ижевского филиала РАНХиГС Максим Тенсин.

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