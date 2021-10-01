Новым владельцем «Удмуртохоты» стал предприниматель из Ижевска Андрей Осколков

Компании принадлежит 10% охотничьих угодий республики. Фото: Амир Закиров

Гендир «Регионального Инвестиционного Альянса» Андрей Осколков стал владельцем ООО «УДМУРТОХОТА ООО». Как сообщает «Коммерсантъ-Удмуртия» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс», его доля в компании составляет 99,9%.

«Ранее эта доля принадлежала АО «Корпорации развития Удмуртской республики». Еще 0,1% остается у минимущества Удмуртии», - сообщает издание.

«Удмуртохота» занимается охраной, воспроизводством и использованием охотничьих животных, организацией охотничьих туров, заготовкой дикой пушнины, а также научно-исследовательской работой. Компании принадлежит 10% охотничьих угодий республики (365 тыс. га), такие цифры приводятся на ее официальном сайте.

Отмечается, что теперь уже бывшая госкомпания была включена в план приватизации на 2017 год, однако в июне 2018 года власти региона решили ее не продавать. В марте текущего года долю в 99,9% приобрела Корпорация развития Удмуртии.

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