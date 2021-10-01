Последние новости Ижевска на утро 1 октября 2021 года: очередной антирекорд заболеваемости коронавирусом и заседание по уголовному делу экс-министра строительства

Коронавирус остается одной из самых обсуждаемых тем Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! На календаре пятница. Сегодня днем ожидается температура до +10°С и дожди. Желаем всем удачного дня и предлагаем почитать новости на утро 1 октября одной строкой:

- Дачные автобусные маршруты в Ижевске прекратят движение

- Пьяный водитель въехал в полицейский «УАЗ» в Удмуртии

- Следственный комитет проверит работу органов опеки после федерального видеосюжета с участием семьи из Удмуртии

- Отопление отключат в ряде домов в городке Металлургов в Ижевске

- На 55-м году жизни скончалась заведующая детским садом №221 Марина Стерхова

- Глава Глазовского района рассказал о планах по благоустройству территории беседки

А теперь к главным новостям:

ПАНДЕМИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Заболеваемость в Удмуртии растет Фото: pixabay.com

30 сентября в Удмуртии выявили 256 новых случаев коронавируса, 24 человека скончались – то и другое новые антирекорды. Высокая заболеваемость и смертность стали причиной введения новых ковидных ограничений, их прокомментировал председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов. При этом школы продолжают работать в очном режиме, а дети смогут посещать массовые мероприятия, но только при наличии ПЦР-теста.

ИЗМЕНЕНИЯ ОКТЯБРЯ

Главные изменения октября 2021 Фото: Архив КП

С октября 2021 года граждане смогут прививаться от ковида в частных клиниках, а выплаты на детей будут поступать только на карту «Мир». Есть также еще несколько изменений, которые коснутся ижевчан.

ДЕЛО ЯСТРЕБА

Ястреба обвиняют в получении взяток на общую сумму более 14 млн рублей. Фото: Объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии

30 сентября в Ижевске состоялось очередное заседание по уголовному делу экс-министра строительства и ЖКХ Удмуртии Ивана Ястреба. Напомним, его обвиняют в получении взяток и мошенничестве. Одной из свидетельниц на суде стала мать обвиняемого.

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