Гороскоп на 2 октября для ижевчан: Львы будут меланхоличны, а Козероги решат давнюю проблему

Что ждет ижевчан в субботу? Фото: pexels.com

ОВЕН

Вас ожидает довольно спокойный день. Высока вероятность, что вы научитесь чему-то новому.

ТЕЛЕЦ

Тельцам звезды рекомендуют провести субботу с родными и близкими. Идеальный вариант – совместный выезд на природу.

БЛИЗНЕЦЫ

Тщательно проверяйте любую информацию, даже если полностью доверяете человеку, который вам ее сообщает.

РАК

У Раков весь день будет прекрасное настроение, и никакая неприятность не сможет его испортить.

ЛЕВ

Львы будут меланхоличны и малопродуктивны. Звезды советуют не заниматься серьезными делами и хорошенько отдохнуть.

ДЕВА

Побольше рискуйте и поменьше сидите дома. И начните уже наконец претворять свои грандиозные планы в жизнь.

ВЕСЫ

Весы сегодня довольно обидчивы. Звезды советуют не принимать близко к сердцу упреки и замечания, тем более большинство из них не стоят вашего внимания.

СКОРПИОН

Хороший день, особенно на амурном фронте. Представителей противоположного пола от вас просто не оторвать.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцы будут много работать, несмотря на выходной день. Однако звезды намекают на фантастически приятный вечер.

КОЗЕРОГ

Козероги решат проблему, которая мучает их очень давно, и наконец получат возможность расслабиться.

ВОДОЛЕЙ

Водолеям звезды рекомендуют потратить субботу на чтение ли просмотр любимого сериала. В течение недели вы хорошо поработали.

РЫБЫ

Звезды советуют не распыляться между разными задачами и взяться за что-нибудь одно. В этом случае успех вам гарантирован.

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