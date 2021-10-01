В Ижевске из-за сложной эпидемиологической обстановки закрылись мобильные пункты вакцинации против коронавируса

Прививку можно поставить в открывшемся сегодня постоянном пункте вакцинации в Центре общественного здоровья и медицинской профилактики. Фото: Сергей Грачев

Из-за сложной эпидемиологической обстановки и большой нагрузки на медицинских работников в Ижевске приостановлена работа всех мобильных пунктов вакцинации от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава региона со ссылкой на зампредседателя правительства Удмуртии Эльвиры Пинчук. По ее словам, прививку теперь можно поставить по месту жительства или в открывшемся сегодня постоянном пункте вакцинации в Центре общественного здоровья и медицинской профилактики (пл. им. 50-летия Октября, 21).

«На мой взгляд, все необходимые условия здесь идеально соблюдены. Для пациентов, которые идут вакцинироваться, организован отдельный вход, открыты отдельные кабинеты для заполнения медицинской документации, залы ожидания до и после прививки, процедурный кабинет, кабинет приема врача. Оперативно сделан косметический ремонт и получены все необходимые лицензии. После поступления партии вакцины здесь также можно будет сделать прививку от гриппа», - отметила Пинчук после посещения нового пункта.

Вакцинироваться здесь можно в будни с 08:00 до 19:00, в выходные дни – с 10:00 до 16:00.

Напомним, прививку могут получить совершеннолетние граждане. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

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https://www.izh.kp.ru/online/news/4462034/