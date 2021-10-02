Более 60 тысяч рублей выплатили матери ребенка-инвалида в Ижевске после вмешательства прокуратуры

Виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. Фото: pixabay.com

Прокуратура Первомайского района Ижевска после жалобы жительницы города проверила деятельность КУ УР «Республиканский центр занятости. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«Установлено, что должностными лицами Республиканского ЦЗН своевременно не произведен перерасчет пособия по безработице заявительнице, состоящей на учете, несмотря на предоставление ею сведений об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста», - говорится в сообщении.

В адрес центра занятости было внесено прокурорское представление, после рассмотрения которого был произведен перерасчет пособия по безработице. Женщине выплатили более 60 тысяч рублей, а виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

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