Из-за задолженности прекращена подача тепла на ипподром в Ижевске

Это не первое отключение организации. Фото: архив КП

Часть зданий ижевского ипподрома отключили от централизованного отопления за долги. Как сообщает пресс-служба удмуртского филиала АО «Энергосбыт Плюс», от ресурса отключены административный корпус и пристрой Государственной Сельскохозяйственной академии. Учреждение не платит за тепло с середины сентября текущего года.

«Электроэнергия в бюджетное учреждение пока подается в полном объеме. Отсрочка в ограничении электричества для ипподрома предоставлена после того, как министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики дало письменные гарантии погашения задолженности», - говорится в сообщении.

Отмечается, что долги «Государственной конюшни «Удмуртская» с ипподромом» составили 2,9 млн рублей, эту сумму она должна выплатить до 1 декабря 2021 года. Уже согласована рассрочка оплаты. Ресурсоснабжающая организация готова отключить ипподром и от электричества, если гарантийные обязательства не будут выполнены.

В пресс-службе АО «Энергосбыт Плюс» напоминают, что это не первое отключение организации за наличие задолженности. Это уже случалось в марте и июне 2021 года.

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