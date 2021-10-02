В Ижевске увеличится количество автобусов на маршрутах №36 и №79

На 36 маршрут выедут 3 дополнительных автобуса. Фото: АО «ИПОПАТ»

С 4 октября на маршруты №36 и №79 в Ижевске добавят дополнительные автобусы, сообщает пресс-служба АО «ИПОПАТ». Так, на 36 маршрут выедут 3 дополнительных автобуса.

«Что значат 3 дополнительных автобуса для пассажиров? Это плюс 11 рейсов. Это интервалы движение 13- 18 минут в часы-пик, 16-23 минуты в дневной время», - говорится в сообщении.

На маршрут №79 добавят два автобуса. Отмечается, что он работает в городе с 2015 года.

«На разных отрезках маршрут дублируют другие рейсы, например, от Дворца спорта на Советской до ул. Берша можно доехать как на 79-ом, так и на популярном у жителей города 40-ом. Однако, у жителей новых районов он остаётся единственным», - сообщает пресс-служба перевозчика.

На этом маршруте в часы пик интервалы движения транспорта должны сократиться до 13-17 минут (сейчас при оборотном времени 126 минут интервал составляет 16-25 минут).

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