Размер минимального взноса на капремонт в 2022 году в Удмуртии не изменится

В последний раз размер минимального взноса изменялся с 1 января 2020 года. Фото: Сергей Грачев

Размер минимального взноса на капитальный ремонт в Удмуртии в 2022 году останется на прежнем уровне. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики со ссылкой на постановление № 513 от 28 сентября 2021 года.

«С начала года стоимость работ и стройматериалов возросла. Это отразилось не только на сфере строительства, но и капитального ремонта. Тем не менее, в условиях пандемии Правительство Удмуртии приняло решение не увеличивать размер взносов, чтобы не повышать финансовую нагрузку на граждан», - приводит пресс-служба слова директора Фонда капремонта в Удмуртии Дианы Новомейской.

Отмечается, что в последний раз размер минимального взноса изменялся с 1 января 2020 года – тогда он был увеличен с 7 рублей 30 копеек до 8 рублей 70 копеек (для домов с лифтом) и с 6 рублей 70 копеек до 8 рублей (для домов без лифта). До этого увеличения взнос оставался неизменным с 2015 года.

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