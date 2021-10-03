Карта распространения коронавируса на 3 октября: какие районы лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 3 октября
Фото: Амир Закиров
268 новых случаев коронавируса выявили в Удмуртии по состоянию на 3 октября. Скончались 25 человек. «Комсомолка» рассказывает о статистике по городам и районам региона.
Ижевск — 25 586
Глазов — 2 478
Воткинск — 2 301
Можга — 2 643
Сарапул — 2 002
Завьяловский район — 2 322
Алнашский район — 784
Балезинский район — 964
Вавожский район — 467
Воткинский район — 656
Глазовский район — 483
Граховский район — 371
Дебесский район — 375
Игринский район — 1 349
Камбарский район — 521
Каракулинский район — 319
Кезский район — 350
Кизнерский район — 523
Киясовский район — 396
Красногорский район — 529
Малопургинский район — 628
Можгинский район — 641
Сарапульский район — 579
Селтинский район — 438
Сюмсинский район — 604
Увинский район — 1 765
Шарканский район — 860
Юкаменский район — 476
Якшур-Бодьинский район — 649
Ярский район — 368