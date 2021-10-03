Карта распространения коронавируса на 3 октября: какие районы лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 3 октября Фото: Амир Закиров

268 новых случаев коронавируса выявили в Удмуртии по состоянию на 3 октября. Скончались 25 человек. «Комсомолка» рассказывает о статистике по городам и районам региона.

Ижевск — 25 586

Глазов — 2 478

Воткинск — 2 301

Можга — 2 643

Сарапул — 2 002

Завьяловский район — 2 322

Алнашский район — 784

Балезинский район — 964

Вавожский район — 467

Воткинский район — 656

Глазовский район — 483

Граховский район — 371

Дебесский район — 375

Игринский район — 1 349

Камбарский район — 521

Каракулинский район — 319

Кезский район — 350

Кизнерский район — 523

Киясовский район — 396

Красногорский район — 529

Малопургинский район — 628

Можгинский район — 641

Сарапульский район — 579

Селтинский район — 438

Сюмсинский район — 604

Увинский район — 1 765

Шарканский район — 860

Юкаменский район — 476

Якшур-Бодьинский район — 649

Ярский район — 368