25 человек скончались от коронавируса на 3 октября в Удмуртии

В Удмуртии на 3 октября скончались еще 25 человек от коронавируса Фото: Амир Закиров

На утро 3 октября в Удмуртии зарегистрировали 268 новых случаев коронавируса, причем среди заболевших 67 детей до 14 лет и 62 человека старше 65. Об этом сообщает оперштаб региона.

Скончались 25 пациентов. Мужчинам было 67, 46, 78, 74, 61, 80, 50, 73, 86, 61, 63, 65 лет, женщинам — 84, 66, 86, 71, 72, 83, 91, 66, 84, 78, 50, 76.

Среди заболевших 134 жителя Ижевска, 25 жителей Сарапула, 18 жителей Воткинска, 15 жителей Воткинского района, 12 жителей Глазова, девять жителей Завьяловского района, девять жителей Можги, восемь жителей Можгинского района, шесть жителей Якшур-Бодьинского района, пять жителей Балезинского района, пять жителей Малопургинского района, пять жителей Шарканского района, четыре жителя Сарапульского района, пять жителей Игринского района, два жителя Увинского района, два жителя Кезского района, по одному — в Вавожском, Камбарском, Селтинском и Сюмсинском районах

6 671 заболевший находится в удовлетворительном состоянии, 1 721 в состоянии средней степени тяжести, 530 в тяжелом.

398 588 человек вакцинировали. 327 273 из них получили второй компонент. 45 093 жителей региона поставили однокомпонентную вакцину.

Всего в Удмуртии выявили 54 243 случаев заболевания, 43 780 выздоровели, 2 101 скончался. В регионе провели 1 767 319 исследований на ковид. Из них за последние сутки — 8 351.

Напомним, ранее из-за роста заболеваемости власти анонсировали введение новых ограничений. В частности, мы рассказывали, как готовятся к ним учреждения культуры.

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