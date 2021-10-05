Заподозрил в краже документов: жителя Удмуртии обвиняют в убийстве знакомой

Мужчина несколько раз ударил потерпевшую ножом Фото: Архив «КП» в Ижевске

В Можге расследуется уголовное дело в отношении ранее судимого 65-летнего горожанина. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии, его обвиняют в убийстве знакомой (часть 1 статья 105 УК РФ).

«По данным следствия, 1 октября 2021 года обвиняемый в одной из квартир в г. Можге в компании знакомых употреблял спиртные напитки. Между ним и одной из присутствовавших женщин – 59-летней потерпевшей произошел конфликт в связи с тем, что мужчина заподозрил ее в краже его личных документов», - говорится в сообщении.

Возмущенный мужчина несколько раз ударил потерпевшую ножом, из-за чего та скончалась на месте.

В рамках расследования было осмотрено место происшествия, допрошены свидетели, проведена судебно-медицинская экспертиза. Обвиняемого поместили в СИЗО. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства случившегося.