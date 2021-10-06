Где в Ижевске ребенок освоит бальные танцы, гитару, ИЗО и театр?

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Если жажда знаний, впечатлений и творчества переполняет вашего ребенка, мы подскажем, что делать. Приходите в арт-школу «СВОИ»! Это новый центр дополнительного образования для детей и подростков в Ижевске.

Под руководством опытных и квалифицированных педагогов-практиков ваши дети освоят новые знания по направлениям:

- студия слова «БЛОГПОСТ»;

- музыкальный театр;

- драматический театр;

- изобразительное искусство;

- балет;

- гитара;

- хореография;

- бальные танцы (принимаем с 3-х лет!).

В арт-школе образовательный процесс включает в себя обучающие занятия по авторским программам, творческие мастер-классы с приглашенными специалистами, внеурочные мероприятия, открытые занятия и творческие показы.

Для учащихся начальных классов работает группа продленного дня.

Обучение платное. Ждем ребят с 4 до 18 лет.

По всем вопросам: 77-66-16 или 8 (922) 510-76-16, Дмитрий Владимирович Евдокимов.

Адрес: Ижевск, ул. Союзная, 55

До встречи в арт-школе «СВОИ»!

vk.com/art_svoi_udm

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