Где в Ижевске ребенок освоит бальные танцы, гитару, ИЗО и театр?

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Если жажда знаний, впечатлений и творчества переполняет вашего ребенка, мы подскажем, что делать. Приходите в арт-школу «СВОИ»! Это новый центр дополнительного образования для детей и подростков в Ижевске.
Под руководством опытных и квалифицированных педагогов-практиков ваши дети освоят новые знания по направлениям:
- студия слова «БЛОГПОСТ»;
- музыкальный театр;
- драматический театр;
- изобразительное искусство;
- балет;
- гитара;
- хореография;
- бальные танцы (принимаем с 3-х лет!).
В арт-школе образовательный процесс включает в себя обучающие занятия по авторским программам, творческие мастер-классы с приглашенными специалистами, внеурочные мероприятия, открытые занятия и творческие показы.
Для учащихся начальных классов работает группа продленного дня.
Обучение платное. Ждем ребят с 4 до 18 лет.
По всем вопросам: 77-66-16 или 8 (922) 510-76-16, Дмитрий Владимирович Евдокимов.
Адрес: Ижевск, ул. Союзная, 55
До встречи в арт-школе «СВОИ»!
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