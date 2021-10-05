За публичные призывы к экстремистской деятельности и реабилитацию нацизма осудили жителя Удмуртии

Учитывая, что подсудимый признал свою вину, суд рассматривал дело в особом порядке. Фото: pexels.com

Устиновским районным судом Ижевска вынесен приговор жителю Удмуртии, которого признали виновным в умышленном размещении в интернете материалов экстремистского содержания (часть 2 статьи 280 УК РФ). Как сообщает пресс-служба Управления ФСБ по республике, в них содержались призывы к физической расправе над представителями власти, а также оправдание нацисткой идеологии. Учитывая, что подсудимый признал свою вину, суд рассматривал дело в особом порядке.

«Назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года с лишением на 3 года права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти», - говорится в сообщении.

Приговор вступил в законную силу.

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