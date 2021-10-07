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Общество7 октября 2021 5:20

Погода в Ижевске 7 октября: до +9°C и ясно

Традиционный прогноз погоды на день
Лада Иванова
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Осадков не ожидается

Осадков не ожидается

Фото: Архив «КП» в Ижевске

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 7 октября, четверг. «Комсомолка» расскажет прогноз погоды на день.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», сегодня днем в столице Удмуртии синоптики обещают не выше +9°С, будет ясно, без осадков. Ветер западный, до 5 м/с.

Кстати, луна растущая, 2%. Полнолуние ожидается 20 октября, через 13 дней. Долгота дня составит 11 часов, 2 минуты.

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