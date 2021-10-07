Погода в Ижевске 7 октября: до +9°C и ясно

Осадков не ожидается
Фото: Архив «КП» в Ижевске
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 7 октября, четверг. «Комсомолка» расскажет прогноз погоды на день.
По данным сервиса «Яндекс.Погода», сегодня днем в столице Удмуртии синоптики обещают не выше +9°С, будет ясно, без осадков. Ветер западный, до 5 м/с.
Кстати, луна растущая, 2%. Полнолуние ожидается 20 октября, через 13 дней. Долгота дня составит 11 часов, 2 минуты.
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