Погода в Ижевске 7 октября: до +9°C и ясно

Осадков не ожидается Фото: Архив «КП» в Ижевске

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 7 октября, четверг. «Комсомолка» расскажет прогноз погоды на день.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», сегодня днем в столице Удмуртии синоптики обещают не выше +9°С, будет ясно, без осадков. Ветер западный, до 5 м/с.

Кстати, луна растущая, 2%. Полнолуние ожидается 20 октября, через 13 дней. Долгота дня составит 11 часов, 2 минуты.

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