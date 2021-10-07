В Ижевске закрыли продуктовый магазин из-за нашествия тараканов

Фото: canva.com В магазине выявили и другие нарушения

Суд приостановил работу продуктового магазина на ул. Автозаводской, 62 в Ижевске. Пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора сообщает, что поводом для этого стали нарушения, выявленные в ходе административного расследования.

В сентябре местный житель пожаловался на наличие тараканов в магазине. По результатам экспертизы в помещении обнаружили более 300 насекомых этого вида.

В магазине также не соблюдается периодичность проведения уборок и дезинфекции, не проводится герметизация мест ввода коммуникаций и электропроводки, отсутствует инвентарь для уборки туалета.

По факту выявленных нарушений в отношении компании составлен протокол об административном правонарушении, а материалы дела направлены в суд.

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