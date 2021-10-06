Министерство образования и науки Удмуртии проверит информацию об избиении девочки в школьном автобусе

Министерство проведет проверку на месте происшествия. Фото: pixabay.com

Сегодня, 6 октября, в группе «ВКонтакте» «Злой ижевчанин» появилась информация о драке в школьном автобусе среди учениц школы Старая Монья в Малопургинском районе Удмуртии. Одна из подписчиц сообщила, что ее сестру-пятиклассницу избили старшие девочки.

«Избили мою сестру за место в школьном автобусе, не поделили. Били 3 девочки (2 из них с 8 класса) по голове рюкзаком, пинали ногами. Отобрали ее личные вещи, после чего, когда приехала полиция, вещи подкинули обратно в школьный автобус», — пишет девушка.

На медицинской справке, прикрепленной к сообщению, можно заметить диагноз: закрытая травма головы и сотрясение головного мозга.

Заявительница утверждает, что месяц назад в этой школе палкой избили и ее брата-второклассника. По ее словам, сотрудники школы никак на это не отреагировали.

В пресс-службе Министерства образования и науки республики сообщили, что в настоящее время данная информация проверяется.

«Все материалы будут рассмотрены и подробно изучены. Кроме того, пройдет проверка на месте происшествия», - говорится в сообщении ведомства.

ОБНОВЛЕНО: Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии, по данной информации проводится доследственная проверка.Будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям или бездействию школьной администрации.

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