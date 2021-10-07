Житель Удмуртии больше недели похищал спиртное с витрин магазинов

Мужчина похитил 2 бутылки вина и 12 бутылок коньяка
Глазовский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 44-летнего местного жителя. По данным Объединенной пресс-службы судейского сообщества Удмуртии, обвинялся он в совершении мелкого хищения.
Больше недели мужчина похищал с витрин магазинов алкоголь. А именно, 2 бутылки вина и 12 бутылок коньяка длительного срока выдержки.
Ранее подсудимый уже был осужден за совершение аналогичных преступлений, но с условно-досрочным освобождением.
Суд приговорил его к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Решение суда в силу не вступило и может быть обжаловано.
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