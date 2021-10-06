Уроженца Орловской области осудили за надругательство над российским флагом в Ижевске

Молодой человек полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Фото: Сергей Грачев

В Ижевске за надругательство над госсимволикой осудили 21-летнего жителя Орловской области. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, молодой человек использовал российский флаг в качестве политического плаката.

«Как установлено судом, 12.06.2021 года подсудимый, находясь на территории г. Ижевска имея при себе государственный флаг Российской Федерации, вывесил его на металлическую конструкцию, расположенную на мосту по улице Карла Маркса, нанес на государственный флаг Российской Федерации оскорбительные надписи, тем самым высказывая негативное отношение к органам государственной власти», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на суде молодой человек полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном

Суд назначил ему наказание в виде 4 месяцев ограничения свободы.

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