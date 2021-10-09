Гороскоп на 10 октября для ижевчан: Тельцам стоит держать себя в руках, а Рыбам следует проявить настойчивость

Рассказываем, что грядущий день готовит ижевчанам Фото: pixabay.com

ОВЕН

Вы сегодня звезда! Внимание противоположного пола, цветы, а под вечер может и бокал шампанского.

ТЕЛЕЦ

Ваша продуктивность ощутимо упадет, и это будет вас раздражать. Старайтесь держать себя в руках.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы сегодня уверены в себе и амбициозны. Вы многого добьетесь, прилагая к этому минимум усилий.

РАК

Нужно обратить внимание на свое здоровье – особенно на вещи, о которых не принято говорить вслух.

ЛЕВ

В целом, вас ждет позитивный день. Когда будет тяжело, положитесь на проверенных союзников.

ДЕВА

Вас ожидает большая финансовая удача. Придерживаясь строго плана, сегодня вы многого добьетесь.

ВЕСЫ

На вашем пути возникнет некое препятствие, которое вы не сможете преодолеть без помощи родных и близких. Возможно, придется просить о помощи.

СКОРПИОН

Если внутренний голос советует вам соврать, чтобы получить какую-то выгоду – не слушайте его.

СТРЕЛЕЦ

Эмоции будут бить ключом. Но помните, что опрометчивые поступки могут дорого вам обойтись.

КОЗЕРОГ

Прекрасный и очень плодотворный денек. За что бы вы ни брались – все идет как по маслу.

ВОДОЛЕЙ

Более скучный и обычный во всех отношениях день сложно себе представить. Постарайтесь поднять себе настроение.

РЫБЫ

Важно проявить настойчивость в решении давних проблем. Поверьте, все ваши усилия точно не будут напрасными.